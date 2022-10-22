الشهيد التميمي حاضر في دوري غزة

تزيّنت ملاعب قطاع غزة الجمعة, بصور الشهيد "عدي التميمي", وذلك خلال افتتاح منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجتين الممتازة والأولى.

ورُفعت صورة التميمي على جنبات العديد من الملاعب, وفقا لمبادرة أطلقها عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وهتفت الجماهير المتواجدة في المدرجات باسم البطل المقدسي "22 عاما", كما وقف اللاعبون دقيقة صمت حدادا على استشهاده.

وكان التميمي قد استشهد الأربعاء الماضي, خلال تنفيذه عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" بالقدس المحتلة.

يشار إلى أن هنية أشرف على العديد من المبادرات الوطنية السابقة, التي تربط الرياضة بالقضية الفلسطينية.