وكالة الرأي الفلسطينية نتائج عريضة في افتتاح الجولة السابعة من دوري المحترفين وكالة الرأي الفلسطينية الشهيد التميمي حاضر في دوري غزة وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تسهل عملية البحث عن المطاعم عبر الويب وخدمة الخرائط وكالة الرأي الفلسطينية هذا هو عمر بطاريات أيفون 14.. كم ساعة تدوم؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تغيير اللغة في تطبيق Amazon app وكالة الرأي الفلسطينية فيتامين K2 يوجد فى صفار البيض والزبدة وكالة الرأي الفلسطينية هل تناول المخللات مفيد لصحتك؟ وكالة الرأي الفلسطينية للحامل.. احذرى نقص فيتامين "د" يعرض طفلك لضعف الذكاء وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يسعى لتعزيز صدارته للدوري الإسباني أمام إشبيليه الليلة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
أخبار » الرياضة و الملاعب

الشهيد التميمي حاضر في دوري غزة

22 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:35

111
111

تزيّنت ملاعب قطاع غزة الجمعة, بصور الشهيد "عدي التميمي", وذلك خلال افتتاح منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجتين الممتازة والأولى.

ورُفعت صورة التميمي على جنبات العديد من الملاعب, وفقا لمبادرة أطلقها عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وهتفت الجماهير المتواجدة في المدرجات باسم البطل المقدسي "22 عاما", كما وقف اللاعبون دقيقة صمت حدادا على استشهاده.

وكان التميمي قد استشهد الأربعاء الماضي, خلال تنفيذه عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" بالقدس المحتلة.

يشار إلى أن هنية أشرف على العديد من المبادرات الوطنية السابقة, التي تربط الرياضة بالقضية الفلسطينية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟