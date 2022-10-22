النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2375)  السبت 22/10/2022

1938م بريطانيا تفرض الحكم العسكري على فلسطين منذ أواخر سنة 1938 بدت بريطانيا مصممة على إنهاء الثورة، ففي الربع من تشرين الأول/ أكتوبر 1938 في أثناء وجود المندوب السامي البريطاني هارلود مكمايكل في بريطانيا وضعت خطط ترمي إلى إنهاء الثورة وحمل العرب على التزام الهدنوء خلال الحرب المتقوقع نشوبها مع ألمانيا، وعلى الرغم من إجراءات بريطانيا العسكرية تمكن الثوار الفلسطينيون في السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 1938 من طرد البوليس البريطاني من البلدة القديمة بالقدس والسيطرة عليها سيطرة تامة ما دفع القوات البريطانية في اليوم التالي إلى فرض الحكم العسكري على لواء القدس.