النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2375) السبت 22/10/2022
أخبار فلسطينية
تشييع شهيد في جنين وإصابة العشرات في مواجهات فك الحصار عن نابلس.. ورايات “عرين الأسود” في الأقصى
حماس تنظم مسيرة جماهيرية نصرة للأقصى ودعما للمقاومة
لماذا أُختير الحية دُونَ غيره لقِيادة وفد حماس.. وما هي الرّسالة “المُهمّة” التي حمَلها للقِيادة السوريّة؟
أخبار إسرائيلية
الأحزاب العربية في إسرائيل «تمهد» لعودة نتنياهو
تحقيق إسرائيلي: الجنود فوجئوا بهجوم "شعفاط" ولم يلاحقوا التميمي
مسؤول "إسرائيلي": استقالة رئيس الوزراء البريطاني يُضر بالصادرات "الإسرائيلية"
قناة عبرية: إسرائيل عرضت تزويد أوكرانيا بأنظمة إنذار وكييف تماطل
نتنياهو يهاجم غانتس: السماح للسلطة الفلسطينية بشراء مروحيات "مسار آمن لتهريب السلاح"
اخبار دولية
مفوض "أونروا" يناشد بتوفير تمويل عاجل لصالح اللاجئين في لبنان
احتجاجات في أمريكا ضد سياسة إسرائيل واتحاد الحريات يطالب بإلغاء قرار تجريم المقاطعة
الأمم المتحدة تجدد دعوتها للكيان الإسرائيلي بإنهاء الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين
أوكرانيا: أطلعنا إسرائيل حول المعاناة التي لا توصف التي تسببها الصواريخ الروسية
لجنة أممية" الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويمكن تصنيفه كـ "جريمة حرب"
أخبار عربية
البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء حصار الاحتلال عن نابلس
سوريا تعترض صواريخ إسرائيلية في أجواء دمشق
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مؤسسات وعائلات نابلس تطالب وزراء الحكومة الفلسطينية بالقدوم إلى المدينة بعد 10 أيام على حصارها
هجمات الاستيطان تتصاعد مع انطلاق الدعاية الانتخابية لـ”الكنيست”
إصابة وزير فلسطيني ومرافقه باعتداءات للمستوطنين خلال حملة لقطف الزيتون في طولكرم
دراسة: فاعلية المقاومة الفلسطينية أجبرت إسرائيل على تحويل نظرية “الحسم في المعارك” إلى “النصر الكافي”
لجنة التحقيق الدولية تطالب بإحالة طلب لـ”العدل الدولية” للنظر في آثار احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية
الشرق الأوسط
المستوطنون ينفذون 100 اعتداء على الفلسطينيين خلال 10 أيام
الاهرام المصرية
وزير خارجية فلسطين: تقرير لجنة التحقيق الدولية يُلزم المُجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتزيل لافتات تمجد الشهداء وتعتقل أربعة فلسطينيين
الشروق المصرية
فتوى فلسطينية تحرّم التعامل مع شركة زارا
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتدون على وزير فلسطيني خلال تضامنه مع قاطفي الزيتون
فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي
الغد الأردنية
“الضفة” تشتعل والاحتلال يقتحم “الأقصى” وجنين تشيع شهيدا جديدا
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الشرق القطرية
" الأمم المتحدة تجدد دعوتها للكيان الإسرائيلي بإنهاء الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير حصار نابلس.. زيادة في تعقيد حياة المواطنين وتنقلهم
74 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة
هيئة شؤون الأسرى والمحررين تشيد بتقرير الأمم المتحدة
"حماس" تنعى والد المعتقل السياسي منذر رحيب إسماعيل
محللون: تصعيد المقاومة الخيار الأمثل للجم اعتداءات الاحتلال بالضفة
القدس المحلية
لليوم الثاني عشر.. الاحتلال يواصل عقابه الجماعي بحق أهالي نابلس
مقاومون يطلقون النار على حاجز قلنديا
تهويد منطقة عاطوف مقدمة لمصادرة أكثر من 50 ألف دونم زراعي
ذا هيل" تستعرض التحديات الديموغرافية للسلام بين إسرائيل وفلسطين
أبو بكر لـ"القدس": الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد بأيامه الأخيرة طبيًا
قوة إسرائيلية تختطف 3 مواطنين من نابلس
الاحتلال يقتحم بيت عزاء الشهيد عدي التميمي في الخليل
الحياة الجديدة
الاحتلال يواصل عدوانه: شهيد ومصابون واعتقالات وهجمات واسعة للمستوطنين
اندلاع مواجهات في الخليل بعد اقتحام بيت عزاء الشهيد التميمي
المالكي: تقرير لجنة التحقيق الدولية يؤكد وجوب التزام المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال
مقتل مواطن وإصابة آخر خلال شجار في جنين
الاحتلال يقتحم الأقصى ويزيل صور الشهداء ويعتقل 4 شبان
جماهير شعبنا تشيّع جثمان الشهيد صلاح بريكي
جريدة الأيام
شهيد في جنين برصاص قناصة الاحتلال خلال عملية اقتحام ووقوع اشتباكات عنيفة
»الاحتلال يطبّق بصمت قيود دخول الأجانب إلى الأراضي المحتلة
»المستوطنون ينفذون اعتداءات واسعة وجنود الاحتلال يقمعون المسيرات الأسبوعية
»إسرائيل: المستوطنون نفذوا أكثر من 100 اعتداء على فلسطينيين خلال عشرة أيام
»متطرفون يعتدون على مواطنين ونشطاء سلام إسرائيليين بالشيخ جرّاح
»شرطة الاحتلال تقتحم الأقصى لإزالة صور واعتقال أربعة فتية
»مروّجون يبتكرون طرقاً غريبة لتهريب المخدرات عبر معبر "كرم أبو سالم"
وكالة صفا
بالفيديو أفراح الفلسطينيين تتغنى بـ"عرين الأسود"
250 أكاديميًا يُقررون مقاطعة الاحتلال أكاديميًا وعدم استخدام مطاراته
دعوى أمام محكمة أمريكية لإلغاء قوانين معاقبة مقاطعي "إسرائيل"
إصابة 4 مستوطنين في 74 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس
حماس تنعى والد المعتقل السياسي منذر رحيب
الاحتلال يعتقل شابين في الخليل واختناقات بمواجهات بالعروب
الاحتلال يلاحق العمال ومستوطنون يعتدون على مزارعي جنوب الخليل
إصابة خطيرة لفتى بمواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
وقفة برام الله غدا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بسجون السلطة
18 عاما على اغتيال كبير مهندسي القسام الشهيد عدنان الغول
الأمم المتحدة تدعو "إسرائيل" لإنهاء الاعتقال الإداري
قوات الاحتلال تهاجم المزارعين شرق خان يونس
11768 مغادراً و7846 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي
الاحتلال يبعد أربعة فتية عن المسجد الأقصى
الأسرى" تدعو لاستثمار تقرير أممي وبدء إجراءات محاسبة الاحتلال
سرقة 30 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية للاحتلال
فلسطين اليوم
قوات الاحتلال تواصل حصار نابلس لليوم الـ 12 على التوالي وسط معاناة حقيقية
بالفيديو مقاومون يطلقون النار تجاه "حاجز قلنديا" شمال القدس
دعوات للمشاركة في وقفة وسط رام الله مساء اليوم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان في نابلس
إطلاق رصاص ومفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال في القدس
الداخل المحتل: إصابة خطيرة لشاب بجريمة طعن في "جسر الزرقاء"
قوات الاحتلال تغلق العديد من الطرق في قرية دير شرف شرق نابلس
سما نيوز
فيديو.. مجموعات عرين الأسود تكشف للمرة الأولى عن وحدة جديدة تابعة لها
إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن عملية شعفاط الأخيرة
هكذا جند الموساد مقاتل سابق في حزب الله !!
تقرير: بعد 3 أشهر من زيارة بايدن.. ما مصير حزمة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين؟
كنز غزة الأسود": توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية مع مصر
250 أكاديميا ومتضامنا عربيا وأجنبيا يقررون مقاطعة إسرائيل أكاديميا وعدم استخدام مطاراتها
المدلل: ما يحدث في الضفة كان مطلباً أساسياً للجهاد وحسابات حماس بالعودة لدمشق صحيحة
عرب 48
مقتل شخص خلال فضه شجارا في جنين
إصابات واعتقالات في مواجهات مع الاحتلال واعتداءات المستوطنين
تقرير أممي: الاحتلال الإسرائيلي وممارساته كلها غير شرعية
وكالة وفا
لخطورة وضعه الصحي: جلسة جديدة للنظر في طلب ال ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 22 تشرين أول (أكتوبر)
- 2003م وزير الأمن الصهيوني تساحي هنغبي ينتهك حرمة الحرم القدس الشريف
- 2001م اغتيال قائد كتائب القسام في نابلس أيمن عدنان محمد حلاوة خلال تفجير السيارة التي كان يقودها.
- 2001م خطف سلاح حارس إسرائيلي قيام الشاب يوسف محمود عايش (23 عاماً) من قرية أرطامس قضاي بيت لحم بخطف سلاح حارس إسرائيلي إطلاق النار على المارة اليهود مما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرون بجروح خطيرة واستشهاد المناضل يوسف وهو تابع لحركة الجهاد الإسلامي.
- 1988 م عقد قمة بين الملك حسين بن طلال والرئيسين المصري حسني مبارك والفلسطيني ياسر عرفات في منتجع العقبة على البحر الأحمر انتهت بالاتفاق على إقامة كونفدرالية فلسطينية أردنية لم يحدد موعد البدء بتنفيذها.
- 1982م الأردن يجمّد مساعداته للبلديات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منعاً لمصادرتها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
- 1973م مجلس الأمن يدعوا إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 242مإن مجلس الأمن.
- 1967م منح أوسمة لمنفذي عملية إيلات منح جمال عبد الناصر الرئيس المصري السابق الأوسمة والأنواط للذين اشتركوا في إغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات".
- 1938م بريطانيا تفرض الحكم العسكري على فلسطين منذ أواخر سنة 1938 بدت بريطانيا مصممة على إنهاء الثورة، ففي الربع من تشرين الأول/ أكتوبر 1938 في أثناء وجود المندوب السامي البريطاني هارلود مكمايكل في بريطانيا وضعت خطط ترمي إلى إنهاء الثورة وحمل العرب على التزام الهدنوء خلال الحرب المتقوقع نشوبها مع ألمانيا، وعلى الرغم من إجراءات بريطانيا العسكرية تمكن الثوار الفلسطينيون في السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 1938 من طرد البوليس البريطاني من البلدة القديمة بالقدس والسيطرة عليها سيطرة تامة ما دفع القوات البريطانية في اليوم التالي إلى فرض الحكم العسكري على لواء القدس.