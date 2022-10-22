"هنية" يبارك فوز فلسطين بذهبية بطولة العالم لمصارعة الذراعين

غزة-الرأي

بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تحقيق المنتخب الوطني لمصارعة الذراعين الميدالية الذهبية في بطولة العالم بحصول البطل المقدسي افرام زنبيل على المركز الأول فئة "الرواد" فوق 50 عام، وعبر هنية عن فخره بإنجاز البطل زنبيل خلال حضوره البطولة وتتويج المنتخب الفلسطيني ضمن البطولة المقامة بمدينة أنطاليا التركية، التي يشارك فيها وفود من 140 دولة حول العالم.



وأهدى هنية هذا الإنجاز لأرواح شhداء فلسطين والأسرى وكل الشعب الفلسطيني، وأكد أن أبطال الرياضة الفلسطينية دوما في المقدمة، كما وجه التحية لاتحاد مصارعة الذراعين وما يقدمونه من اهتمام وتطوير للعبة وتحقيق الإنجازات.

