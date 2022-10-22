بلدية غزة تقوم بازالة مكرهة صحيه بحي النصر الغربي

غزة-الرأي

قامت طواقم بلدية غزة بازالة مكرهة صحية ونقطة تجميع عشوائية للنفايات في محيط دوار أبو يوسف القوقا في حي النصر الغربي، وذلك ضمن جهودها تعزيز مستوى النظافة في المدينة والقضاء على المكبات العشوائية، وذلك بالتعاون مع متعهد النظافة في حيي النصر والشيخ رضوان شركة بيلافيستا.



ودعت البلدية سكان المنطقة المتسببين بهذه المكرهة الصحية والبيئية إلى ضرورة الحفاظ على النظافة وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي خارج الحاويات من خلال توزيع مجموعة من الإخطارات عليهم.



كما قامت بتجميل المكان من خلال طلاء الجدران وكتابة عبارات توعوية والإيعاز للعمال بتنظيف المكان بشكل دوري لمنع حدوث أي مكرهة صحية هناك.

