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مستشفى شهداء الأقصى يرفع جهوزيته استعدادا لموسم الشتاء

22 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:32

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غزة-الراي
باشرت الطواقم المختصة بمستشفى شهداء الأقصى استعداداتها وتجهيزاتها اللازمة لاستقبال موسم الشتاء للحد من أى معيقات تؤثر على تقديم الخدمة الصحية لسكان المحافظة الوسطى.


جاء ذلك خلال لقاء مدير الشئون الادارية والمالية أ. وائل السلوت بطواقم الهندسة والصيانة بالمحافظة الوسطى لرفع الجهوزية والاستعدادات اللازمة لاتمام اجراءات الطواقم والمعدات للعمل وتوفر الإمكانات اللازمة.


وضم اللقاء م.أحمد أبو سويرح مدير دائرة الهندسة والصيانة، و م.شادي حماد و م. الحسن معروف ، و أ. ياسر جبر رئيس قسم الخدمات الفندقية، و أ. محمود شقورة مدير الموقع عن شركة فهمي اسليم.


وفى السياق، بحث المجتمعون العديد من التجهيزات أبرزها تنظيف أسطح المباني وتركيب مصافي للمياه على الأسطح، وكذلك إزالة أي متعلقات على الأسطح حسب الرأي الهندسي لضمان عدم حدوث تجمعا للمياه على الأسطح خلال موسم الأمطار.


كما تطرق المجتمعون لأهمية البدء بتنظيف مصافي مياه الأمطار في كافة ساحات المستشفى وتشكيل اللجان اللازمة لسير العمل بالشكل المطلوب، مؤكدين على ضرورة استمرار إزالة الأتربة والرمال الموجودة على جوانب الأرصفة وأسوار المستشفى الداخلية لمنع وصولها لمصافي مياه الأمطار.


وأكد اللقاء على ضرورة معالجة مشكلة تجمع مياه الأمطار أمام مدخل المختبر والبدء الفوري في إجراءات تصريف المياه وربطها بشبكة التصريف و على ضرورة فحص مضخات المياه خاصة في ظل توفير مضخات جديدة من شأنها الوقوف الفوري عند حدوث أي طارئء في المضخات أثناء العمل.


و أثنى أبو سلوت على جهود وتعاون الجميع للمحافظة على البيئة المناسبة للعمل انا الطواقم الطبية والمرضى ورفع الجهوزية تحسبا لأي طارئ.
 

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