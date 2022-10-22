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اللجنة الحكومية لمحمية وادي غزة تجتمع لمناقشة أخر المستجدات

22 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:46

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غزة-الراي
اجتمعت اللجنة التوجيهية الحكومية لمشروع محمية وادي غزة لمناقشة اخر المستجدات الخاصة بالمشروع، وخاصة تلك المتعلقة بتنظيف الجزء الغربي من حرم الوادي.


جاء ذلك بحضور كلا من رئيس سلطة المياه وجودة البيئة واللجنة التوجيهية د. يوسف إبراهيم، ورئيس مجلس الخدمات المشترك لإدارة وادي غزة أ. اياد مغاري، والمدير التنفيذي للمجلس المشترك أ. خليل سمارة، وبحضور اعضاء اللجنة التوجيهية ممثلي الوزارات المختلفة.


وتم خلال اللقاء بحث آلية الرفع المساحي للقطع والقسائم المحيطة بحرم وادي غزة كخطوة أولى نحو اعتماد المخططات الخاصة بتصميم البنية التحتية المطلوب تنفيذها في حرم الوادي لتحويله الى منطقة لاستجمام المواطنين مستقبلا في هذه المحمية.


وأجرى ممثلوا الوزارات و اعضاء اللجنة التوجيهية زيارة ميدانية لحرم وادي غزة، للاطلاع عن كثب على مخرجات المشروع الاولية والمتعلقة بتنظيف المكان من النفايات الصلبة، حيث تم ازالة وترحيل اكثر من 50 الف طن من هذه النفايات الى المكب الرئيس شرق جحر الديك.
 

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