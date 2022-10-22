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تعزيزًا للتنمية الاقتصادية المحلية

بلدية غزة: عملية فتح الشوارع تساهم في تطوير المدينة

22 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:49

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غزة-الراي 
أكد عضو مجلس بلدية غزة مصطفى قزعاط، أن عملية فتح الشوارع تساهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في مدينة غزة.


جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى رواد الاستقصاء الحر في دورته الخامسة والذي نفذه ملتقى إعلاميات الجنوب بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، في فندق المتحف شمال قطاع غزة.


وحضر اللقاء إلى جانب قزعاط، مدير الشؤون القانونية في البلدية المستشار رامي أبو جبل، ورئيس قسم الإعلام حسني مهنا، للحديث عن آلية فتح الشوارع وآلية تعويض المواطنين المتضررين ومساعي البلدية لتطوير البنية التحتية والارتقاء بواقع المدينة.


وأوضح قزعاط أن مجلس بلدية غزة الحالي منذ توليه في أغسطس/ آب 2019، يولي عملية فتح الشوارع في مدينة غزة أهمية كبيرة وخاصة الشوارع المحورية والرئيسية في سبيل تحسين الحركة المرورية وتخفيف الضغط عن الشوارع الرئيسية القائمة حاليًا.


وأشار إلى نجاح البلدية مؤخرًا في فتح شارع خليل الوزير "امتداد شارع اللبابيدي" وما نتج عن ذلك من آثار إيجابية على سكان غزة في تسهيل الحركة المرورية من غرب المدينة إلى شرقها وبالعكس.


وشدد عضو المجلس البلدي على رفض البلدية فتح أي شارع في المدينة، مهما كانت أهمية ذلك دون إيجاد حلول للمتضررين بالتعاون مع الجهات الحكومية، مؤكدًا أن أبواب البلدية والمجلس البلدي مفتوحة أمام المواطنين لمعالجة أي إشكالية تتعلق بهذا الملف.
 

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