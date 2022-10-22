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كشف جوازات مصرية جديد

آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

22 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:28

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة، والرابعة من الكشف رقم (2022/35) .

وبينت الوزارة أن السفر يشمل كذلك الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/41) ، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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