"معروف": مسألة ضبط الدواجن وأسعارها أولوية لدى الحكومة

غزة – الرأي:

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، أن مسألة ضبط الدواجن وأسعارها أولوية بالنسبة للحكومة باعتبارها سلعة أساسية.

وبين "معروف" في تصريحات لإذاعة الأقصى اليوم الأحد، أن الحكومة عملت على ضبط إدخال البيض المخصب لتنظيم توفير المحزون الطبيعي الذي يحتاجه القطاع من الدجاج.

وقال: "فتحنا باب استيراد الأعلاف من معابر الاحتلال وكذلك الجانب المصري عبر بوابة معبر رفح التجارية، بهدف خفض الأسعار قدر الإمكان".

وأضاف "نعمل على استيراد المواد الخام التي تُصنع منها هذه الأعلاف لتصنيعها داخلياً، وسنشهد خلال الفترة القادمة تحسن كبير في الأسعار".

وتابع "النظرة إلى سوق العمل الفلسطيني غير منعزلة عن إدارة العملية الحكومية ككل، فالقوانين وكل الأنظمة الداخلية للحكومة بُنيت على قاعدة سوق العمل الحر، وتدخّل الحكومة فيها محصور".

واستدرك "في العطاءات والمناقصات التي تطرحها الحكومة يتم توفير حد أدنى للأجور يتناسب مع واقعنا في قطاع غزة، وتعمل وزارة المالية بشكل مباشر على تحديد الأجور".