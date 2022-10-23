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عقب استهداف الطفل محمد أبو قطيش في ملعب بالقدس

"هنية" يطالب المنظمات الدولية بحماية الأطفال والرياضيين

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:09

"هنية" يطالب المنظمات الدولية بحماية الأطفال والرياضيين

غزة- الرأي

طالب عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، بضرورة حماية الأطفال والرياضيين من ممارسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، عقب استهداف الاحتلال مساء اليوم السبت للطفل محمد أبو قطيش (16) عاما في ملعب بحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأكد هنية أن هذه الجريمة تستدعي تدخلا عاجلا من منظمات حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف والجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وحماية الطفولة لوقف هذه الجرائم المتواصلة بحق أطفال فلسطين الأبرياء وضمان حقوقهم وحريتهم والعيش بأمان كباقي أطفال العالم، كما أكد أن الحل الوحيد هو زوال الاحتلال عن فلسطين وعودة الحقوق لأصحابها.

كما استنكر هنية جريمة استهداف الطفل أبو قطيش وإطلاق النار عليه في ملعب رياضي أثناء تواجد الأطفال واللاعبين مما أسفر عن حالة رعب وإرهاب للجميع في صورة شاهدها الجميع وتألم من بشاعة المشهد حيث ترك الطفل المصاب ينزف لفترة طويلة ومن ثم تم اعتقاله ولم يعرف مصيره أو حالته الصحية بعد.

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