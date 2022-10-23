وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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23 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:25
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم:
طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني
08:22اغتيال أحد قادة "عرين الأسود" في نابلس
08:27الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بالضفة والقدس
08:25"مايكروسوفت" تؤكد تعرض أحد خوادمها للخرق
08:20مستوطنون يغلقون مفترق عين الحلوة في الأغوار الشمالية
08:25أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية
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