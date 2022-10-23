الصداقة يتفوق على اتحاد بيت حانون وأهلي بيت حانون يتعادل مع الأهلي

حقق نادي الصداقة فوزاً ثميناً على مضيفه اتحاد بيت حانون الرياضي، بنتيجة 4-1 على ملعب بيت حانون البلديّ، ضمن مباريات الجول السابعة لبطولة الدوري العامّ الممتاز، للموسم الكرويّ الجديد 2022-2023، سجلها النجم خالد هنية- ثنائية في الدقيقتين 8، و45، ومحمد أبو ناجي في الدقيقة 87، وفارس عوض في الدقيقة 93، وللخاسر أحمد الغزالي في الدقيقة 76. وتقدم الصداقة إلى المركز السابع برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن بيت حانون الذي بات يساويه في النقاط.

حكم اللقاء: خالد أبو الخير للساحة، وساعده محمد الغول، وأحمد شبير، وعلاء أبو طه رابعًا.

الدرجة الأوّلى

وفي الدرجة الأوّلى، ضمن الأسبوع السابع، تعادل الأهلي الفلسطينيّ وبيت حانون الأهلي، بنتيجة 1-1 على ملعب اليرموك البلديّ، تقدم الضيوف عبر إبراهيم الترامسي (في الدقيقة 78 ركلة جزاء)، وتعادل محمد صالح (في الدقيقة 82 ركلة جزاء) وشهد اللقاء إبعاد الحكم عز الدين صيام من الأهلي في الدقيقة 88.

ورفع الأهلي رصيده 14 نقطة في المركز الثاني وبقي بيت حانون برصيد10 نقاط سادساً مع أهلي النصيرات.

وفي لقاء آخر، فاز خدمات خانيونس على الأمل، بنتيجة 1-صفر على ملعب خانيونس البلديّ، سجله سلطان أبو عبيدة في الدقيقة 4، وأبعد الحكم مدافع الأمل خالد عياش في الدقيقة 94 بالبطاقة الحمراء. ورفع خانيونس رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، وبقي الأمل برصيد 7 نقاط في المركز الثامن.

الدرجة الثّانية

وفي الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال، فاز خدمات جباليا على شباب المغراقة، بنتيجة 1-صفر على ملعب فلسطين الدوليّ، سجله إسماعيل علوان في الدقيقة 29، ورفع جباليا الذي ضمن البقاء بالصدارة حتّى نهاية الدور الأوّل رصيده إلى 16 نقطة، وبقي المغراقة برصيد 4 نقاط في المركز السادس- قبل الأخير.

وفي فرع الوسطى والجنوب للدرجة الثّانية، انتهى لقاء الاستقلال والصلاح على ملعب رفح البلديّ، بصورة غير طبيعية، وأطلق حكم الساحة عمر الكيلاني صارفته عند الدقيقة 82، قبل نهاية الوقت بثماني دقائق والنتيجة تشير لتقدم الصلاح، بنتيجة 2-صفر عقب اعتداء حارس الاستقلال إبراهيم أبو حدايد على الحكم المساعد الأول مارسيل أبو شدق، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة بإشارة من الحكم المساعد بعد مشاهدته وهو يعتدي بدون كرة على أحد مهاجمي الصلاح بدون كرة، وستنتظر لجنة الانضباط باتحاد الكرة بذلك بناء على طاقم الحكام ومراقب المباراة. ورفع الصلاح رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، وبقي رصيد الاستقلال في المركز الثامن- قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

وفي لقاء آخر، فاز خدمات المغازي على اتحاد دير البلح، بنتيجة 2-صفر على ملعب الشهيد محمد، سجلهما إبراهيم البحراوي في الدقيقة 11، ومحمود أبو عيادة في الدقيقة 20، ورفع المغازي رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف عن شباب معن، واتحاد دير البلح.

مباريات الأحد

يلتقي اليوم الأحد في الممتازة شباب جباليا وخدمات رفح على الملعب البلديّ بيت حانون، وشباب الزوايدة والهلال على ملعب الشهيد محمّد، وفي الدرجة الأوّلى، يلتقي الأقصى ونماء على ملعب النصيرات البلديّ، والجلاء وبيت لاهيا على ملعب فلسطين الدوليّ، وفي الدرجة الثانية، فرع غزة، يلتقي الزيتون والتفاح على ملعب اليرموك البلديّ.

انتهى

تعميم صادر عن لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة بالتشاور والتوافق مع الشرطة منع دخول زجاجات المياه والمشروبات مع الجماهير بداية من الجولة المقبلة الثامنة في جميع مباريات الدوري العامّ بدرجاته كافة الممتازة والأوّلى والثّانية، وذلك بناءً على الأحداث التي وقعت في مباراة شباب خانيونس وشباب رفح في الدرجة الممتازة التي أدت إلى إصابة الحكم المساعد محمد السدوديّ، ومع تزايد أحداث الشغب من قبل فئة قليلة من الجماهير. وقال الاتحاد في بيان له إنه في إطار الجهود المبذولة بالشراكة مع أركان المنظومة الرياضية لانطلاق النشاط الرياضي، وحرصه الدائم بالحفاظ على استمرار المسابقات الرياضية لتعكس المشهد المثالي الذي تجسده الجماهير الرياضية على مدرجات الملاعب والتي باتت محط أنظار العالم في ظل الاهتمام الإعلامي المحلي والعالمي تجاه كرة القدم الفلسطينية، فإنّ البعض يعكر الأجواء الإيجابية بافتعال مشاكل وتصرفات غير مسؤولة أخرها إلقاء زجاجة مياه مجمدة على رأس الحكم السدودي وهو ما استدعى اتخاذا إجراءات جديدة، حفاظاً على سلامة أركان اللعبة كافة وتفويت الفرصة أمام مثيرى الشغب في الملاعب.

من جهة ثانية، أجرى اتحاد الكرة برئاسة إبراهيم ابو سليم زيارة للحكم السدوديّ للاطمئنان عليه ومؤازرته، والشد على يده في استمرار مسيرة الدوري أمام العابثين. يذكر أن السدوديّ ينحدر من عائلة رياضية والده محاضر آسيوي وحكم سابق وشقيقه جهاد مدرب نادي الشاطئ.