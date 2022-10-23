" جودة البيئة"تنظم رحلة علمية لمشاريع المياه والنفايات والصرف الصحي بغزة

غزة-الراي

نظمت وحدة التخطيط والتوعية بالتعاون مع قسم العلاقات العامة والاعلام في سلطة المياه وجودة البيئة رحلة علمية بالتعاون مع الجامعة الاسلامية في اطار تعزيز التعاون المشترك ، بمشاركة كلا من مدير دائرة التوعية م.خالد أبو غالي ، و أ.وسام قشطة من قسم العلاقات العامة والاعلام و د.كمال الكحلوت من كلية العلوم بالجامعة الاسلامية في غزة.



وشارك في الرحلة العلمية وفد من سلطة المياه وجودة البيئة و مجموعة من الطلاب من كلية الهندسة بالجامعة الاسلامية، تم خلالها زيارة عدة أماكن مختلفة منها محطة تحلية مياه البحر المركزية دير البلح، ومكب النفايات الصلبة في الفخاري، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في خان يونس.



بدوره، رحب مدير محطة تحلية مياه البحر المركزية في دير البلح م.كمال معمر بالوفد الزائر وبدأ بالشرح الفني لخطوات عمل المحطة أبرز المراحل التي تمر فيها المياه لمعالجتها ، و مكب النفايات الصلبة في الفخاري.

من ناحيته ، قدم م.تامر الزمر شرحا توضيحيا مختصرا عن طبيعة عمل مكب النفايات وأبرز الخطوات والمراحل التي تمر فيها النفايات الصلبة، من ثم تم الانتقال ميدانيا للتعرف على عمل المكب على ارض الواقع.



الى جانب ذلك تعرف المشاركون بالرحلة على طبيعة عمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في خان يونس، وابرز الخدمات التي تقدمها بما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي وجعلها صالحة للاستخدام ، وذلك في اطار توعية وتعريف الطلاب والباحثين على مشاريع المياه والنفايات والصرف الصحي في قطاع غزة وتسليط الضوء عليها بهدف تعزيز البحث العلمي والتوعية بالتحديات البيئية التي تعاني منها هذة القطاعات

