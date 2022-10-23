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بلدية الزوايدة تعقد اجتماع للجنة طوارئ الشتاء

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:50

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غزة-الرأي 
عقدت بلدية الزوايدة اجتماعًا للجنة طوارئ الشتاء في البلدية، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء ، وذلك بحضور رئيس البلدية أ.سامي ابو محيسن وعضو المجلس البلدي ا.يحيى ابو مزيد وأعضاء لجنة الطوارئ في البلدية .


و ناقش الاجتماع استعدادات الطواقم المختلفة لاستقبال فصل الشتاء، وآلية العمل في أيام المنخفضات وأوقات الأزمات، للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، والتعامل مع أي طارئ خلال الموسم القادم.


واكد  رئيس البلدية على أهمية لجنة الطوارئ، ودورها في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وإزالة أي خطر قد يتهددهم، برغم الظروف الصعبة والقاهرة التي تعاني منها البلدية، مشددًا على ضرورة الالتزام بخطة الطوارئ لتفادي وقوع أي حوادث أو أضرار خلال المنخفضات الجوية.


وشدد على ضرورة الاستفادة من الدروس في الأعوام السابقة في تحسين عمل لجنة الطوارئ ومعالجة الإشكالات السابقة والتعامل مع المستجدات بكفاءة، مع التحرك بشكل مبكر من خلال إجراءات استباقية واحترازية، وإجراء الصيانة والمعالجات اللازمة لخطوط الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.
 

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