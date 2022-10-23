وكالة الرأي الفلسطينية حماس: جريمة اغتيال المقاوم تامر الكيلاني لن تمرّ دون عقاب وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزوايدة تعقد اجتماع للجنة طوارئ الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تنعي والد الاسير شادي أبو شخدم وكالة الرأي الفلسطينية " جودة البيئة"تنظم رحلة علمية لمشاريع المياه والنفايات والصرف الصحي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية استئناف زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم غدًا الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية والهلال الأحمر القطري تقدمان مساعدات للأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تعلن إغلاق التسجيل للعمل بالداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2376) الأحد 23/10/2022 وكالة الرأي الفلسطينية وفاء الأحرار .. الحرية في أبهى صورة! وكالة الرأي الفلسطينية الأسيرة"الجعابيص" تنهي 7 سنوات بين مطرقة السجن وسندان المرض
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: جريمة اغتيال المقاوم تامر الكيلاني لن تمرّ دون عقاب

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:03

غزة- الرأي

قالت حركة حماس إن عملية اغتيال أحد مقاتلي" عرين الأسود" تامر الكيلاني، لن تمر دون عقاب، وأنّ دماء الشهداء لن تذهب هدراً، مؤكدة أن أبناء شعبنا المنتفضين في أنحاء الضفة والقدس سيواصلون طريق المقاومة على نهج الشهداء الأبرار.

وزفت حركة (حماس) في بيان لها اليوم، إلى جماهير شعبنا شهيد فلسطين "المجاهد تامر الكيلاني"، الأسير المحرر، وأحد مقاتلي "عرين الأسود" من مدينة نابلس، الذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية "جبانة"، في البلدة القديمة بنابلس.

وتقدمت الحركة بالعزاء لذوي الشهيد ومحبيه، داعيةً إلى تشييعٍ حاشدٍ له في مدينة نابلس ظهر اليوم.

وشددت حماس على ضرورة الثأر لدماء الشهيد الكيلاني وشهداء شعبنا، وتلبية لنداء أقصانا الذي يتعرض لحملة تهويد شاملة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟