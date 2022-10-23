حماس: جريمة اغتيال المقاوم تامر الكيلاني لن تمرّ دون عقاب

غزة- الرأي

قالت حركة حماس إن عملية اغتيال أحد مقاتلي" عرين الأسود" تامر الكيلاني، لن تمر دون عقاب، وأنّ دماء الشهداء لن تذهب هدراً، مؤكدة أن أبناء شعبنا المنتفضين في أنحاء الضفة والقدس سيواصلون طريق المقاومة على نهج الشهداء الأبرار.

وزفت حركة (حماس) في بيان لها اليوم، إلى جماهير شعبنا شهيد فلسطين "المجاهد تامر الكيلاني"، الأسير المحرر، وأحد مقاتلي "عرين الأسود" من مدينة نابلس، الذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية "جبانة"، في البلدة القديمة بنابلس.

وتقدمت الحركة بالعزاء لذوي الشهيد ومحبيه، داعيةً إلى تشييعٍ حاشدٍ له في مدينة نابلس ظهر اليوم.

وشددت حماس على ضرورة الثأر لدماء الشهيد الكيلاني وشهداء شعبنا، وتلبية لنداء أقصانا الذي يتعرض لحملة تهويد شاملة.