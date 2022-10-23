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المستشفى الأوروبي يكرّم الوفد الطبي الأمريكي لجراحه القلب

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:14

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غزة-الراي 
كرّم مستشفى غزة الأوروبي الوفد الطبي الأمريكي، وذلك بعد اجرائه عدة عمليات نوعية ناجحة بمشاركه الطاقم الطبي المحلي.


بدوره، أكد رئيس قسم جراحة القلب د.ساهر أبو غالي أن الوفد الطبي حضر لأول مرة لقطاع غزة عبر وفدين متتاليين، وضم الوفد الأول د. حسن طهراني وأجرى 6 عمليات جراحية.


وتابع :" أما الوفد الثاني والذي ضم د. أحمد الشيخ فقد أجرى 4 عمليات جراحية، وتعتبر جميعها عمليات نوعية في صمامات القلب، وكذلك عمليات تخص الأورطة الصاعدة وعمليات تتعلق بزراعة الشرايين."


وبين د. أبو غالي أن رؤساء الوفود الطبية الأمريكية أثنوا على قدرات وتعاون الطاقم الطبي المحلي وأشادوا بكفاءتهم، مشيراً إلى أن الوفد أبدى رغبته في العودة مرة أخرى لتقديم الخدمات الطبيه للمرضى الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.


من جانبه عبّر مدير المستشفى عن جزيل شكره للوفد الطبي الأمريكي، الذي عمل بجد واجتهاد لخدمة مرضانا، وكذلك للطواقم المحلية من جميع التخصصات والفئات التي ساهمت في نجاح عمل الوفد.


وتسعى وزارة الصحة باستمرار لاستقطاب الوفود الطبية للتخفيف عن كاهل المرضى و مشاركة الطواقم الطبية اجراء العمليات الجراحية و صقل خبراتهم.
 

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