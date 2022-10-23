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المستشفى الأوروبي يجري عملية جراحة قلب نوعية ومعقدة

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:27

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غزة-الراي 
نجح طاقم قسم جراحة القلب المحلي في مستشفى غزة الأوروبي ، وبالتعاون مع الوفد الطبي الأمريكي برئاسة د.أحمد الشيخ ، في اجراء عملية جراحة قلب نوعية لمريضة كانت تعاني من تضيق شديد في الصمام الأورطي وتضخم في الشريان الأورطي.


وأوضح رئيس قسم جراحه القلب د. ساهر أبو غالي أنه قد تم تغيير الشريان الأورطي والأورطه الصاعدة، وذلك باستخدام تقنيه التبريد حتى 24 درجة مئوية ،وايقاف الدورة الدموية بشكل كامل لمده 34 دقيقة، وتروية الدماغ فقط لمدة ستة دقائق.


وعد  د. أبو غالي هذه العملية من العمليات الصعبة والمعقدة، نظراً لاستخدام تقنية التروية للدماغ فقط والتي تمت بنجاح بفضل الله وبفضل وجود أخصائيي تروية قلبية على مستوى عالي من الخبرة والجهوزية والكفاءة ، مؤكدا أن العملية تكللت بالنجاح والمريضة بصحة جيدة وتتلقى العلاج والمتابعة في المستشفى الأوروبي.


وشارك في هذة العملية كلاً من رئيس قسم جراحه القلب د. ساهر ابو غالي ومن الوفد الطبي الامريكي د. احمد الشيخ، ومن الفريق المحلي اخصائي جراحة عامة د. هيثم ابو سلطان واخصائيي التخدير د.ماجد اللحام و د. علام نايف وسامي أبو بريك، و اخصائيي التروية القلبية أ. شادي القاضي و أ. محمد ابو سبلة ، ومن فريق التمريض علي عراده ومنير هتهت وعبيده فياض وياسر أبو هلال.
 

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