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زراعة رفح تشارك بفعالية قطف الزيتون تحت شعار " زيتوننا تراثنا "

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:55

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غزة-الرأي
شاركت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين بمحافظة رفح،والادارةالعامة للارشاد، بفعالية موسم قطف ثمار الزيتون تحت شعار "زيتوننا تراثنا" وذلك بالتعاون مع بلدية رفح، ومديرية التربية والتعليم والمؤسسات الاهلية، والفعاليات الوطنية والمزارعين.


بدوره، أكد م.أكرم أبو دقةمدير دائرة الأرشاد وخدمات المزراعين بمحافظة رفح، أن موسم قطف الزيتون هو عرس وطني تحتفل فيه عائلات المزارعين بطقوس تراثية كالاناشيد الوطنية، والاكلات الشعبية، مضيفا أن هذه الطقوس تعبر عن تمسك وتجذر المواطن بأرضه.


وحث أبو دقة المزارعين على الاعتناء بشجرة الزيتون لما لها من دلالات كبيرة وطنية واجتماعية وبيئيه واقتصادية، موضحا أن مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون في قطاع غزة تقدر بـ 43 ألف دونم، مشيرًا الى أن المساحة المثمرة تقدر بحوالي 35 ألف دونم وتنتج حوالي 35 ألف طن من إنتاج ثمار الزيتون، معربا عن توقعاته بأن تصل كمية إلانتاج الى 5000 طن من زيت الزيتون مما يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير.


من جانبه، قال رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي:" إننا راسخون في أرضنا كرسوخ أشجار الزيتون،و لن نتخلى عنها وسنبذل الغالي والنفيس من أجل تحريرها ورفعة شأنها"، مؤكدًا حرص بلدية رفح على دعم المزارعين وإسنادهم، وفقا لإمكانات البلدية بالتعاون مع مديرية الزراعة.


من ناحيته، أوضح مدير التربية والتعليم أ.اشرف عابدين أن شجرة الزيتون ارتبط اسمها بفلسطين، لأن شعبنا ثابت على حقوقه ثبات الزيتون في الأرض، مؤكدا بأن شعبنا عشق شجرة الزيتون لذلك تجده يهتم بها ويحتفي بموسم جني ثمارها وينشد الأشعار في حبها وخيرها.


وشملت المبادرة كلمات خطابية وإلقاء قصائد شعرية، وفقرات فنية وتراثية، وزوايا عرض لأهم منتجات الزيتون، وإعداد خبز الصاج البلدي وزراعة أشتال زيتون في بيارة أبو ستة بمنطقة موراج شمالي المدينة.
 

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