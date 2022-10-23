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أبو الريش يكرم الوفد الطبي المصري في نهاية زيارتهم لغزة

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:23

غزة- الرأي

أشاد وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش بجهود الوفد الطبي المصري برئاسة أ.د أشرف علي، والذي يختتم زيارته الى قطاع غزة والتي تواصلت على مدار عشر أيام.

 وقال د. أبو الريش خلال لقاء تكريمي بالوفد إن الرسالة الأخوية التي جاء بها الفريق الطبي من مصر العطاء قد لامست قلوب كل أبناء غزة، والتي أضافت الى المواقف النبيلة التي عبرت عنها الشقيقة مصر في كافة الظروف.

وقدم أبوالريش شكره وتقديره الى كافة أعضاء الوفد والذين أتموا الزيارة بإجراء عديد التدخلات الجراحية التخصصية ومعاينة المرضى الأمر الذي ساهم في تخفيف من معاناة المرضى.

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