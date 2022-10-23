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الصحة تلتقي اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات PITA

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:26

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غزة-الراي 

عقد قطاع المعلوماتية بوزارة الصحة برئاسة الوكيل المساعد/م.اسامة قاسم وبحضور مدير عام ادارة الحاسوب /م.علاء الشرفا ومدير عام وحدة المعلومات الصحية ا.هاني الوحيدي ومدراء الدوائر في الادارتين لقاء فنيا استضاف به وفد اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات PITA ممثلا بالمهندس أشرف اليازوري نائب رئيس الاتحاد وممثلي 17 شركة برمجيات.

وناقش الحضور سبل التعاون في تحقيق وتعزيز التحول التقني في المؤسسات الصحية غير الحكومية، وقال الوكيل المساعد لوزارة الصحة م. أسامة قاسم ان وزارة الصحة قطعت شوطا مهما في تطبيق التحول التقني في الوزارة وتعزيزه في القطاع الصحي الوطني وصولا الى تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو اطلاق الملف الصحي الوطني الالكتروني، فقد قطعت الوزارة شوطا مهما في تعزيز البنية التحتية الالكترونية وتطوير برامج العمل المحوسب في وزارة الصحة.


واكد م.قاسم ان هذه الجهود التي تبذلها الوزارة تاتي في سياق اطار منهجي وضمن الخطة الاستراتيجية للقطاع الصحي والذي يتطلب تعزيز التواصل والشراكة بين وزارة الصحة واتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات للوصول الى السجل الوطني الصحي الالكتروني.

وعرضت وزارة الصحة في هذا اللقاء الجهود والانجازات التي حققتها الوزارة خلال الاعوام السابقة وما وصلت اليه وزارة الصحة من تطوير برامج العمل المحوسبة وتطوير منظومة ادارة المعلومات الصحية مما يعد إنجازا مهما انعكس إيجابا على تقديم وتجويد الخدمة والرعاية الصحية بمختلف مرافق الوزارة . كما تم عرض نماذج من الاعمال ومنصات البيانات المفتوحة وعددا من التوجهات الاستراتيجية في التحول التقني وادارة المعلومات الصحية على مستوى القطاع الصحي الوطني.

وثمن م.اشرف اليازوري والوفد المرافق انعقاد مثل هذه اللقاءات التنسيقية واكد على ان الاستمرار فيها يعتبر حلقة مهمة في المضي قدما في مشاريع التحول التقني وفتح افاق العمل امام الشركات الوطنية التي نعتز بما تضمه من خبرات وقدرات تمكن من الوصول للافضل .

وابدى الوفد اعجابه واعتزازه بحجم العمل والتقدم في مجال الحوسبة وعرض المعلومات والذي قل نظيره في عديد من الدول المجاورة.

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