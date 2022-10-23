محكمة الاحتلال ترفض مجددًا الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد

الضفة المحتلة - الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن محكمة الاحتلال المركزية قررت، اليوم الأحد، رفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض ناصر أبو حميد.

يشار إلى أنّ جلسة المحكمة اليوم هي الثّانية التي تُعقد له للنظر في طلب الإفراج عنه، وكانت لجنة خاصّة من الجهاز القضائيّ للاحتلال قد رفضت طلب الإفراج عنه مؤخرًا رغم وضعه الصحيّ الحرج.

يذكر أن الأسير أبو حميد (49 عاما) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن خمسة مؤبدات و50 عاما، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال كان آخرها خلال عام 2019، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.