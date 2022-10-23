الشرطة المجتمعية تُنهي خلافات مالية بقيمة 225 ألف شيكل

غزة-الرأي

أنهت دوائر الشرطة المجتمعية في محافظات قطاع غزة 23 خلافاً مالياًَ بقيمة 225 ألف شيكل، وذلك على خلفية معاملات بيع وشراء تجارية وخلافات أخرى بين عدد من المواطنين خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وذكرت الشرطة المجتمعية في محافظة رفح أنها أنهت ثلاث خلافات مالية بقيمة 62 ألف و550 شيكل، وذلك على إثر خلاف حول معاملات تجارية بين عدد من المواطنين.

كما أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة خانيونس 6 خلافات مالية بقيمة 75 ألف و220 شيكل بين عدد من المواطنين حول معاملاتٍ مالية وتجارية، مبينةً أن الخلافات تمثلت في معاملات مالية وخلافات حول سداد باقي ثمن قطعة أرض، لافتةً إلى أنها قدمت العديد من الحلول التي ساهمت في إنهاء الخلافات حسب الأصول.

فيما أنهت الشرطة المجتمعية في محافظة الوسطى 6 خلافات مالية بلغت قيمتها 35 ألف و230 شيكل نتيجة لخلافات على إثر معاملات تجارية أبرزها خلاف مالي بين مواطنٍ وتاجر لبيع الألومنيوم، وآخر حول دين شرعي بين اثني من المواطنين.

في السياق ذاته أنهت الشرطة المجتمعية في محافظة غزة 5 خلافات مالية بقيمة 45 ألف شيكل تنوعت ما بين ديون شرعية وكمبيالات مالية ومعاملات تجارية بين عدد من المواطنين.

بينما أنهت الشرطة المجتمعية في محافظة شمال غزة 3 خلافات مالية بقيمة 7 آلاف شيكل بين مواطنين على إثر ديون شرعية، ومعاملات تجارية تمثلت في عدم الإيفاء بالاستحقاقات المالية الناجمة عن البيع والشراء بين المواطنين.