جلسة اجتماع لأمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة المديرين في شركة الكهرباء

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي برئاسة النائب يحيى العبادسة، جلستي استماع منفصلتين لأمين عام مجلس الوزراء سهيل مدوخ، ورئيس هيئة المديرين في شركة الكهرباء خليل شقفة، بحضور النواب د. سالم سلامة، وأ. هدى نعيم، د. يونس أبو دقة.

وبيّن النائب العبادسة أن جلستي الاستماع تهدفان لمناقشة مجموعة من القضايا أبرزها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول أعمال شركة توزيع الكهرباء.

من جانبه، استعرض مدوخ طبيعة الشكل القانوني لشركة توزيع الكهرباء وعلاقتها مع الحكومة وطبيعة تكوين هيكل مجلس الإدارة وهيئة المديرين وكذلك المجالس الرقابية عليها.

بدوره، أكد شقفة أن شركة توزيع الكهرباء تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، مشيراً لوجود خطة استراتيجية شاملة للعديد من الملفات وذلك للتغلب على معظم المشاكل التي تواجه الشركة.

وأوضح أن هناك بعض التوجهات لديهم للعمل مع القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات التي تقوم بها الشركة وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الشركة وإنجازها بشكل أسرع، موضحاً بأن العمل مستمر على قدم وساق لحل كافة التحديات سواء على المستوى المالي أو الفني.

واكد الحضور على أهمية مراجعة أعمال الشركة خصوصاً فيما يتعلق في السياسات التي لها علاقة بالجوانب الإدارية والمالية والفنية، وكذلك تفعيل منظومة العمل الرقابي للشركة.