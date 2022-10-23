وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية المالية تنظم مهمة تدقيق مالي على المعابر الحدودية وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب" تنظم بطولة كرة القدم الخماسية للرتب السامية وكالة الرأي الفلسطينية جلسة اجتماع لأمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة المديرين في شركة الكهرباء وكالة الرأي الفلسطينية جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد تامر الكيلاني وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يقر مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تُنهي خلافات مالية بقيمة 225 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تجري عمليات تفتيش داخل سجن النقب وكالة الرأي الفلسطينية راصد جوي يتحدث لـ "الرأي" عن الحالة الجوية اليوم وغدًا وكالة الرأي الفلسطينية " الصحة " تعقد سلسلة دورات في الادارة الرشيدة لمقاومة مضادات الميكروبات للمرضى
أخبار » الأخبار الحكومية

"التدريب" تنظم بطولة كرة القدم الخماسية للرتب السامية

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:40

111
111

غزة-الراي

نظم الاتحاد الرياضي العسكري بالمديرية العامة للتدريب بطولة كرة القدم الخماسية للرتب السامية بالأجهزة الأمنية والإدارات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

وحضر اختتام البطولة قيادة المديرية العامة للتدريب، ممثلة بمديرها العام اللواء محمد خلف، ومدير مكتب الوزير العميد رائد البياري.

وجمعت المباراة النهائية التي عقدت في صالة سعد صايل، كلاً من فريق الأمن الداخلي وفرق مكتب الوزير حيث شهدت تنافساً عالياً، لتنتهي بفوز الأمن الداخلي بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء لمنافسه.

وفي ختام البطولة، كرمت المديرية العام للتدريب فريق الأمن الداخلي " بكأس المركز الأول"  وميداليات ذهبية، وتكريم فريق مكتب الوزير "بكأس المركز الثاني" وميداليات فضية.

 يُذكر أن الاتحاد الرياضي العسكري بالمديرية العامة للتدريب يشرف على تنظيم الأنشطة والبطولات الرياضية التي تساهم في تعزيز الكفاءة واللياقة البدني لدى منتسبي الوزارة

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟