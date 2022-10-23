"التدريب" تنظم بطولة كرة القدم الخماسية للرتب السامية

غزة-الراي

نظم الاتحاد الرياضي العسكري بالمديرية العامة للتدريب بطولة كرة القدم الخماسية للرتب السامية بالأجهزة الأمنية والإدارات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

وحضر اختتام البطولة قيادة المديرية العامة للتدريب، ممثلة بمديرها العام اللواء محمد خلف، ومدير مكتب الوزير العميد رائد البياري.

وجمعت المباراة النهائية التي عقدت في صالة سعد صايل، كلاً من فريق الأمن الداخلي وفرق مكتب الوزير حيث شهدت تنافساً عالياً، لتنتهي بفوز الأمن الداخلي بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء لمنافسه.

وفي ختام البطولة، كرمت المديرية العام للتدريب فريق الأمن الداخلي " بكأس المركز الأول" وميداليات ذهبية، وتكريم فريق مكتب الوزير "بكأس المركز الثاني" وميداليات فضية.

يُذكر أن الاتحاد الرياضي العسكري بالمديرية العامة للتدريب يشرف على تنظيم الأنشطة والبطولات الرياضية التي تساهم في تعزيز الكفاءة واللياقة البدني لدى منتسبي الوزارة