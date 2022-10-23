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للتأكد من سلامة الإجراءات..

المالية تنظم مهمة تدقيق مالي على المعابر الحدودية

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:41

المالية تنظم مهمة تدقيق مالي على المعابر الحدودية
المالية تنظم مهمة تدقيق مالي على المعابر الحدودية

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للتدقيق الداخلي بوزارة المالية جولة على المعابر الحدودية ضمن مهام لجنة التدقيق المالي، وتضم اللجنة مدير دائرة قطاع التنمية الاقتصادية بالإدارة أ.رفعت اللحام، ومدير دائرة الأمن والحكم الرشيد المكلف أ.خليل قبلان، إضافة إلى المدير المالي بهيئة المعابر والحدود أ.حنفي الزقزوق.

وأوضح اللحام، أن لجنته تختص بالتدقيق المالي على المعابر، وتهدف إلى تطوير الإجراءات المالية على هيئة المعابر، مشيراً إلى أن اللجنة تحرص على تطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وبين اللحام، أن لجنة التدقيق المالي تعمل على ضبط الإجراءات المالية بالمعابر، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ما يساهم في ضبط الإيرادات وترشيد النفقات في المعابر.

بدوره قال قبلان إن لجنته تتأكد من سلامة الإجراءات، وصحة التوجيه المحاسبي للمعابر، لافتاً إلى أن لجنته تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق وتوثيق العلاقات مع المؤسسات الحكومية، لتقديم استشارات مالية وتوعوية حول الإجراءات وفق النظام.

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