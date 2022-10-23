وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية المالية تنظم مهمة تدقيق مالي على المعابر الحدودية وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب" تنظم بطولة كرة القدم الخماسية للرتب السامية وكالة الرأي الفلسطينية جلسة اجتماع لأمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة المديرين في شركة الكهرباء وكالة الرأي الفلسطينية جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد تامر الكيلاني وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يقر مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تُنهي خلافات مالية بقيمة 225 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تجري عمليات تفتيش داخل سجن النقب وكالة الرأي الفلسطينية راصد جوي يتحدث لـ "الرأي" عن الحالة الجوية اليوم وغدًا وكالة الرأي الفلسطينية " الصحة " تعقد سلسلة دورات في الادارة الرشيدة لمقاومة مضادات الميكروبات للمرضى
أخبار » الأخبار الحكومية

آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:52

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين سيكون للحافلة الخامسة، والسادسة حتى الرقم (70) من الكشف رقم (2022/35).

وبينت الوزارة أن السفر يشمل كذلك للحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/41)، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟