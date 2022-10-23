عمل الوسطى تنجز مخالصات عمالية بقيمة (46275) شيكل

غزة-الرأي

أنجز قسم علاقات العمل في مديرية عمل الوسطى ممثلاً بالأستاذة نهاد الحشاش خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي (5) مخالصات عمالية بقيمة 46275 شيكل.



وتمت المخالصة الأولى بين المصنع التركي لـ "الانترلوك" وأحد العاملين الذين أنهوا عملهم لدى الشركة بقيمة 8000 شيكل.



والمخالصة الثانية بين شركة "فكس تل" وأحد العمال الذين أنهوا عملهم لديها بقيمة 4000 شيكل.



والمخالصة الثالثة تمت بناءً على شكوى عمالية بين ذات الشركة وأحد العمال الذين أنهوا عملهم لديها بقيمة 1800 شيكل.



والمخالصة الرابعة بين شركة اليرموك وأحد العمال الذين أنهوا عملهم لدى الشركة بقيمة 30600 شيكل.



والمخالصة الخامسة بين شركة اليرموك وأحد العمال الذين أنهوا عملهم لدى الشركة بقيمة 1875 شيكل.



ويعمل قسم العلاقات على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الإنتاج وتحصيل الحقوق وإبرام المخالصات وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

