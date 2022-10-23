مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون غرب سلفيت

فلسطين المحتلة - الرأي

هاجم مستوطنو مستوطنة "بروخين" المقامة على أراضي المواطنين، عائلة المزارع رباح علي أحمد من بلدة كفر الديك أثناء قطفهم ثمار الزيتون، في منطقة رأس المارس شمال بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأشار المزارع "علي أحمد" البالغ (٦٥عاماً) إلى أن عشرة مستوطنين ملثمين، هاجموهم بالحجارة ورشوا غاز الفلفل أثناء قطفهم ثمار الزيتون من أرضيهم.

وقال: "قاموا بالاعتداء علينا ومحاولة طردنا من أرضنا بالقوة، ما أدى لإصابتي بالوجه إثر رش الغاز، وإصابة محمود علي أحمد بالخاصرة نتيجة إصابته بالحجارة، وإصابة أطفالنا الخمسة بالهلع والخوف".

وأضاف "الجيش الإسرائيلي حضر إلى المكان بعد أن تم الاعتداء علينا وطردنا من أرضنا، وبدورنا توجهنا لمستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت من أجل تلقي العلاج".

ونوه إلى أن المستوطنين وفي كل عام يعترضون طريقهم ويطردونهم من أراضيهم ويمنعونهم من قطف ثمار الزيتون في تلك المنطقة.