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علماء روس يكتشفون تقنية فعالة لترميم أنسجة الجسم

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:28

علماء روس يكتشفون تقنية فعالة لترميم أنسجة الجسم
علماء روس يكتشفون تقنية فعالة لترميم أنسجة الجسم

أعلنت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، اكتشاف علماء روس طريقة فعالة لترميم أنسجة الجسم باستخدام العلاج الخلوي، حسبما نقلت RT.

ويشير مصدر في الوزارة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه تستخدم في العلاج الخلوي خلايا ليفية يافعة، التي تنتج بروتين الكولاجين، الذي يشكل أساس النسيج الضام في الجسم- الغضاريف والعظام والأوتار، ويضمن متانته، وتؤخذ هذه الخلايا عادة من المريض، وبعد أن تتكاثر في المختبر، تحقن في النسيج المتضرر أو مع غرسة النسيج الذي يزرع في جسم.

ووفقا للعلماء، إحدى المشكلات الرئيسية في استخدام الخلايا الليفية تكمن في بطء تكاثرها لدى كبار السن، كما أن الجزء الأكبر من هذه الخلايا يمكن أن يموت عند زرعها بسبب الإجهاد التأكسدي، الذي يصاحبه التهاب في الأنسجة التالفة.

ولتجاوز هذه المشكلة، ابتكر علماء معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ومعهد الفيزياء الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بالتعاون مع علماء عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية الروسية، تكنولوجيا لتحديث الخلايا الليفية عن طريق ريط "حقائب ظهر" بوليمرية - حاويات دقيقة مع بيروكسيريدوكسين (Peroxiredoxin)- بروتين متعدد الوظائف على سطحها.

واتضح للباحثين أن هذه العملية، زادت من قابلية الخلايا الليفية على البقاء حية في ظل ظروف الإجهاد التأكسدي، كما أن هذه الطريقة تزيد من قدرتها على الحركة وتؤثر إيجابيا في إنتاج الكولاجين، وتحسن تكيفها في جسم المريض.

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