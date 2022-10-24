نجم المجمع الإسلاميّ المصنف الأوّل يفوز ببطولة فردي الرجال بكرة الطاولة بالقطاع

واصل بطل قطاع غزة، المصنف الأوّل في لعبة كرة الطاولة، نجم نادي المجمع الإسلاميّ يسري أبوسيف ابن مدينة اللُّد زعامة لبطولة فردي الرّجال لكرة الطاولة ذلك بتتويجه بلقب البطولة للموسم 2022، وسط منافسات قوية ومثيرة جرت على طاولات اتحاد اللعبة في صالة الشهيد والأسير حسن سلامة، بحضور رئيس الاتحاد محمّد صلاح الدلو وعضوي الاتحاد أديب محمّد أبو غزال وياسر إسليم وحشد كبير من مشجعي أندية الصدارة وعشاق اللعبة والجماهير الذي اكتظت بهم الصالة.

وشهدت البطولة منذ دور الثمانية منافسات قوية وقدم الأبطال الـ8 أقوى عروضهم وسط تشجيع كبير من الجماهير، وبعد تنافس على مدار ٤ تجمعات شهدت ٢٨ مباراة بمعدل 7 مباريات خاضها كلُّ لاعب، خاصّة التجمع الأخير، وتصدر البطل يسري أبو سيف لاعب المجمع الاسلاميّ البطولة برصيد ١٣ نقطة بخسارة واحدة من نجم الصداقة عبد الرحمن داوود، فيما حسمت الأشواط نتيجة التعادل بين الثلاثي عبد السلام غريز من شباب خانيونس، وعبد الله السقا من المجمع، وحاتم وادي من خانيونس الذين تعادلوا بالنقاط بحصول كلٌّ منهم على ١٢ نقطة، وباحتساب فارق الأشواط، حلّ عبد السلام غريز وصيفاً للبطل، والسقا في المركز الثالث تاركين المركز الرابع للنجم حاتم وادي، وخامساً عبد الرحمن داوود الصاعد لأول بتاريخه برصيد ١١ نقطة، ونائل سمارة لاعب المجمع سادساً ٩ نقاط، وجهاد غريز- خانيونس سابعا ٨ نقاط وزميله حسين حجاج ثامناً برصيد ٧ نقاط.

وف الحفل الختامي، عبر رئيس الاتحاد عن سعادته للمنافسة المحتدمة بين الأبطال والندية التي شهدتها البطولة خاصّة في الأدوار النهائية التي تبشر بوجود لعبة قوية يقودها نجوم مميزون، وقدم الشكر للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ممثلاً بمساعد الأمين العامّ عبد السلام هنية، وكرم أبومدين مدير الصالة والقائمين لما بذلوه من جهد، وشكر حكام البطولة واللاعبين الذين قدموا مستويات قوية، خاصّة النجم داود وسط لعب نظيف دون أيّ مخالفات أو إبعاد للاعبين أو المدربين. يذكر أنّ البطولة شملت ١٣٣ مباراة أدارها ١٥ حكماً وجرت على ٦ طاولات بمشاركة ٦٠ لاعباً.

حكم اللقاءات: الحكام الدوليون عماد بدوان وايهاب زقوت وعلاء البابا وعماد الجعل.

المصدر: صحيفة القدس