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الوفد الطبي المصري ينهي زيارته إلى غزة

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:54

وكيل وزارة الصحة أثناء تكريم الوفد المصري
وكيل وزارة الصحة أثناء تكريم الوفد المصري

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة في غزة، إن الوفد الطبي المصري أنهى زيارته إلى قطاع غزة بعد إنجاز عديد التدخلات الجراحية المعقدة والنقاشات العلمية.

وقال استشاري طب وجراحة العظام د. عدنان البرش: "على مدار عشر أيام وفي صورة تفخر فلسطين باحتضانها تعانقت الأيادي الطبية الفلسطينية مع تلك الأيادي البيضاء من مصر العطاء لتبلسم آلام المرضى وتخفف من معاناتهم".

وأشار البرش، إلى أن الوفد الطبي المصري شكل إضافة نوعية ومميزة، مبينا أن وزارة الصحة استطاعت أن تعزز عديد العناوين الجراحية التخصصية، وفرصة كبيرة لتبادل الخبرات وتطوير مهارات الكوادر المحلية واستمرار لدور مصر العربية.

بدوره، أوضح رئيس الوفد الطبي المصري واستشاري الجراحة العامة الدكتور أشرف علي، أنه تم وضع خطة عمل منذ وصول الوفد بالتشاور مع الأطباء في غزة، وتم إجراء المعاينات الطبية للمرضى واجراء عديد العمليات الجراحية المعقدة والكبرى الى جانب الأطقم الجراحية الفلسطينية والتي تقدم خدمة مميزة وبكفاءة عالية .

من جهته، عبر استشاري طب القلب الدكتور أحمد فتحي عن انبهاره بالمستوى العلمي والمهني الذي يتمتع به الأطباء في غزة، ودقة التشخيص والمتابعات العلاجية المطلوبة للمرضى .

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