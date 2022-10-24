اجتماع اللجنة التوجيهية الحكومية لمشروع محمية وادي غزة

غزة- الرأي

اجتمعت اللجنة التوجيهية الحكومية لمشروع محمية وادي غزة بحضور د. يوسف ابراهيم رئيس سلطة المياه و جودة البيئة و رئيس اللجنة و بمشاركة د.اياد المغاري رئيس مجلس ادارة مجلس الخدمات المشترك، وم.أحمد سمارة و م.سعيد عمار وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي، و بحضور اعضاء اللجنة التوجيهية ممثلي الوزارات المختلفة، وذلك لبحض التطور الميداني في المشروع، حيث افتتح د.يوسف ابراهيم اللقاء مرحبا بالحضور الكريم مستعرضا أهمية وادي غزة وضرورة المحافظة عليه زمتابعة تنفيذ مراحل المشروع .

حيث تم عرض اخر المستجدات الخاصة بالمشروع فيما يخص تنظيف الجزء الغربي من حرم الوادي كما ناقش المجتمعون آلية الرفع المساحي للقطع و القسائم المحيطة لحرم الوادي كخطوة اولى نحو اعتماد المخططات الخاصة بتصميم البنية التحتية المطلوب تنفيذها في حرم الوادي لتحويله الى منطقة لاستجمام المواطنين مستقبلا في هذه المحمية.

فيما قدم م.أحمد سمارة شرحا توضيحيا عن امكانية التقدم في مشروع وادي غزة والتحديات التي تواجه المشروع حيث تم الانتهاء من المرحلة التمهيدية من خلال ازالة وترحيل النفايات في وادي غزة من جسر صلاح الدين حتى البحر غربا حيث قدر حجم النفايات ما يعادل 40 ألف طن من النفايات سيتم ترحيلها الى مكب نفايات غزة.

وفي ذات العلاقة، شدد وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي على ضرورة انجاز مخطط الرفع المساحي واعداد مخطط المستر بلان.

فيما أكد رئيس المجلس على سعيه الدؤوب من أجل توفير كادر متخصص لادارة المجلس من أجل تطوير وادي غزة حب المخططات الموصى بها.

وأشار الى أنه سيتم الانتقال للمرحلة الثانية وهي زراعة الوادي قبل البدء بالمراحل التطويرية الخمس.

في حين اعتبر د.يوسف ابراهيم أن المشاريع الاستراتيجية يجب أن تخضع للرقابة والمتابعة المستمرة مؤكدا على ضرورة توفير الاحتياجات الخاصة بالمشروع من الجهات المانحة.

في نهاية الاجتماع توجه ممثلي الوزارات و اعضاء اللجنة التوجيهية بزيارة ميدانية لحرم الوادي للاطلاع عن كثب عن مخرجات المشروع الاولية و المتعلقة بتنظيف المكان من النفايات الصلبة حيث تم ازالة وترحيل اكثر من 50 الف طن من هذه النفايات الى المكب الرئيسي في جحر الديك.