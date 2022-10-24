مدرسة عوني الحرتاني تطلق مبادرة "كان حلماً وأصبح حقيقة"

غزة- الرأي

أطلقت مدرسة عوني الحرتاني الأساسية للبنين بمديرية شمال غزة، مبادرة نوعية بعنوان "كان حلماً وأصبح حقيقة" والتي تستهدف جميع الطلاب وخاصة المتميزين منهم بهدف تعزيز دافعيتهم للتعلم وتميزهم الأكاديمي.

يقول المرشد التربوي د. محمد اسليم، والمشرف على المبادرة، أن مبادرته تتمثل في ثلاثة جوانب هي: الزيارات الصفية التي تأتي ضمن حصص التوجيه الجمعي بعنوان " ارسم هدفك" يتم من خلالها توضيح ما هو الهدف وكيف يمكن الوصول إليه ومن ثم يقوم الطلاب برسم أهدافهم وتلوينها.

أما عن الجانب الثاني يقول اسليم، نقوم باستضافة نماذج ناجحة من طلاب المدرسة درسوا فيها قبل 10 أعوام، وهم الآن طلبة في الجامعات أو خريجين منها في تخصصات مختلفة، وذلك عبر الإذاعة بحوار قصير أمام الطلبة والمعلمين مع هذه النماذج الناجحة.

ويبين، د. اسليم، أن الجانب الثالث من هذه المبادرة يرتكز على نقل الخبرات وتجارب الآخرين، وذلك من خلال عقد الندوات التي تتحدث خلالها الشخصيات المستضافة مع مجموعة من الطلاب المميزين لزيادة دافعيتهم ونقل التجربة الناجحة كي يستعينوا بهذه الخبرات خلال مشوارهم العلمي المستقبلي.

من جانبه أثنى مدير المدرسة أ. وليد عبد القادر، على المبادرة واوضح أن المدرسة تشجع وتدعم كافة الجهود لإنجاح مثل هذه المبادرات التي تؤدي إلى تحسين جودة التربية والتعليم، وتعزيز روح المنافسة عند الطلبة لرسم مستقبلهم بأيديهم.