الصحة: الوفد الطبي المصري يجري عمليات جراحية معقدة وكبرى

غزة- الرأي

قال استشاري طب وجراحة العظام د. عدنان البرش، إنه وعلى مدار عشر أيام وفي صورة تفخر فلسطين باحتضانها تعانقت الأيادي الطبية الفلسطينية ، مع تلك الأيادي البيضاء من مصر العطاء تم خلالها إنجاز العديد من العمليات الجراحية التخصصية الكبرى ومعاينة الحالات المرضية .

وأشار البرش الى أن الوفد الطبي المصري شكل إضافة نوعية ومميزة ، استطاعت وزارة الصحة الفلسطينية ان تعزز عديد العناوين الجراحية التخصصية، وفرصة كبيرة لتبادل الخبرات وتطوير مهارات الكوادر المحلية واستمرار لدور مصر العربية ، والتي قد تخبوا المفردات في وصف عطائها ، فعبارات الشكر والامتنان ورسائل المحبة والاعتزاز التي نغدقها من غزة الى مصر قيادة وحكومة وشعبا .

وقال استشاري الجراحة العامة ورئيس الوفد الطبي المصري ا.د . أشرف علي، إنه ومنذ وصولنا الى قطاع غزة تم وضع خطة عمل بالتشاور مع الأطباء في غزة وتم إجراء المعاينات الطبية للمرضى واجراء عديد العمليات الجراحية المعقدة والكبرى الى جانب الأطقم الجراحية الفلسطينية والتي تقدم خدمة مميزة وبكفاءة عالية .

بدوره عبر استشاري طب القلب ا.د. أحمد فتحي عن انبهاره بالمستوى العلمي والمهني الذي يتمتع به الاطباء في غزة، ودقة التشخيص والمتابعات العلاجية المطلوبة للمرضى .