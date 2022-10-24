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127 من مرضى الفشل الكلوي

مستشفى شهداء الأقصى تقدم خدماتها لـ 127 مريضاً بالفشل الكلوي

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:46

مستشفى شهداء الأقصى تقدم خدماتها لـ 127 مريضاً بالفشل الكلوي
مستشفى شهداء الأقصى تقدم خدماتها لـ 127 مريضاً بالفشل الكلوي

غزة- الرأي
أكدت  وزارة  الصحة  أن  قسم  الكلية  الصناعية  بمستشفى  شهداء  الأقصى،  واحد  من  أهم  الأقسام  بالمستشفى كونه  يقدم  خدماته  لـ  127  مريضا  بالفشل  الكلوي  بالمحافظة  الوسطى.

وأشار  رئيس  قسم  الكلى  في  مستشفى شهداء  الأقصى  سعيد  خطاب،  إلى أن  القسم  يعمل  بمعدل  قدرة  20  جهازا  غسيل  كلوي،  وبمعدل  3  فترات  غسيل كلى  في  اليوم  لعدد  مرضى  الفشل  الكلوي  والذين  يبلغ  عددهم  127  مريضا،  حيث  يبلغ  إجمالي  الغسلات (11524)  غسلة  منذ  بداية  العام 2022.

وقال  إن  الوزارة  وفرت  أجهزة  حديثة  لتطوير  الخدمة،  ومشيرا  إلى  عمل  بروتوكولات  مناسبة  من  حيث  كيفية أداء  الغسلة  وتوفيرها  للوقت  والجهد  ومتابعة  الوزن،  إضافة  إلى  متابعة  إعطاء  علاج  الهرمونات  بشكل  دوري حسب  القوانين  الدولية،  مع  المتابعة  مع  الأطباء  والمختبر.

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