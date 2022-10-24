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المُرور يُنظم محاضرات توعية لطالبات مدرسة ابتدائية برفح

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:54

المُرور يُنظم محاضرات توعية لطالبات مدرسة ابتدائية برفح
المُرور يُنظم محاضرات توعية لطالبات مدرسة ابتدائية برفح

نَظم  قسم  الإرشاد  المروري  التابع  لشرطة  المرور  في  محافظة  رفح،  محاضرات  توعية  مرورية  تَعدها  الدائرة  لطلاب المدارس،  استفاد  منها  أكثر  من  300 طالبة.

وتخلل  المحاضرات  تدريبا  للمرور  الآمن  لِلطُّرُقِ  والصعود  والنزول  من  المركبات،  وضبط  السلوكيات  الخاطئة التي  يتبعها  الطلاب  عند  الخروج  من المدرسة.
وفي  نفس  السياق،  جرى  تدريب  طالبات  الصحة  المدرسة  في  مدرسة  الخنساء  للمشاركة  في  دور  اَلشُّرْطِيّ اَلصَّغِير.

وأوضحت  المرور  أن  النشاط  يأتي  ضمن  برنامج  محاضرات  في  التوعية  المرورية  والسلامة  علي  الطريق  في  المدارس والروضات  بالتنسيق  مع  وزارة  التربية  والتعليم  وذلك  لنشر  الوعي  والثقافة  المرورية  والحد  من  الحوادث  المرورية.

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