الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الكسوف بالمساجد غدًا

غزة- الرأي

دعت الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية جميع الأئمة والخطباء في محافظات قطاع غزة إلى إقامة صلاة الكسوف يوم غد الثلاثاء ساعة بدئه ظهراً، وذلك إتباعاً للسنة النبوية المطهرة.

وقال مدير عام الدعوة والإرشاد أمير أبو العمرين: "عملاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ندعو أئمة وخطباء المساجد لإقامة صلاة الكسوف يوم غد والذي يُعد الكسوف الأطول منذ فترة طويلة، وإعلام الناس بها وحثهم على أدائها".

وأشار إلى أنه سيتم عقد دروس للمصلين تُبين فقه صلاة الكسوف وكيفيتها والسنن الواردة فيها، وتوجيههم إلى الضراعة واللجوء لله سبحانه وتعالى وحثهم على المشاركة في أدائها، والدعوة إلى الله بتحرير الأسـرى والمسـرى وحفظ المـقاومة.

وأضاف: "سيتم عقد موعظة عقب صلاة الكسوف تتحدث عن آيات الله الكونية وعظمة الخالق والذكر والتسبيح بين يدي الله عز وجل".

وأوضح أن صلاة الكسوف فيها إطالة ويُرخص لكبار السن الجلوس أثناء الصلاة.