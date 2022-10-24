"الاقتصاد" تبحث مع منظمة اليونسكو الأولويات الاقتصادية لقطاع غزة

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الاقتصاد المهندس عبد الفتاح الزريعي مع منظمة اليونسكو الأولويات الاقتصادية لقطاع غزة.

واستعرض الزريعي الواقع الاقتصادي في قطاع غزة وأهم التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي ودور الوزارة في التخفيف من الاجراءات العقابية الاسرائيلية وأهم العقبات التي يضعها الاحتلال.

وعبرت منسقة اليونسكو في فلسطين سيليا ريتشاردسون، عن اهتمامها بالمساهمة مع كافة الأطراف بمعالجة أهم الاشكاليات التي تواجه القطاع الاقتصادي.

واستمعت إلى أهم الأولويات المطلوبة وسياسة الوزارة في دعم المنتج المحلي.

ووعدت بالتعاون مع الجميع لدراسة هذه الطلبات ومحاولة التركيز على الأولويات الاقتصادية أولاً والمتمثلة في مشكلة الكهرباء وعقبات التصدير ومنع المواد مزدوجة الاستخدام والحد من حركة رجال الأعمال والعمل على إعادة اعمار المنشآت الاقتصادية المدمرة.