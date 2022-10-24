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"زقوت" يناقش آليات تقليل قوائم الانتظار بالمستشفيات

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:47

الصحة:مدير عام المستشفيات يناقش آليات تقليل قوائم الانتظار بالمستشفيات
الصحة:مدير عام المستشفيات يناقش آليات تقليل قوائم الانتظار بالمستشفيات

غزة- الرأي

ناقش د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات آليات تقليل قوائم انتظار العمليات داخل المستشفيات، وذلك خلال لقائه بمدراء المستشفيات في قاعة الاجتماعات بمجمع الشفاء الطبي، وبحضور مدير العمليات والعيادات الخارجية أ.هاني حمادة وأ.سائد أبو عطا مدير الشئون الإدارية والمالية.

وبحث خلال اللقاء، سبل الاستفادة من غرف العمليات وتفعيل العمليات المسائية لخفض قوائم الانتظار، الى جانب الاستفادة من مشاريع شراء خدمة العمليات في المستشفيات الغير حكومية، حيث شاركهم في هذا النقاش أ.وليد صباح مدير وحدة التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية.

من جانبه، استعرض أ.هانى حمادة عبر البوربوينت مؤشرات الإنجاز والتحديات وقوائم الانتظار ومناقشتها مع مدراء المستشفيات ورفع التوصيات لتقليص القوائم.

كما عرض إحصائية لإنجازات المستشفيات داخل غرف العمليات خلال سبتمبر الماضي، والتي وصل عددها الى (4208) عملية جراحية تخصصية و (1778) عملية في تخصص النساء والتوليد موزعة على جميع المستشفيات.

وفى ذات اللقاء، كرم د.زقوت مدير عام مستشفى شهداء الأقصى د.اياد أبو زاهر لإسهاماته وجهوده الكبيرة في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المحافظة الوسطى.

الصحة:مدير عام المستشفيات يناقش آليات تقليل قوائم الانتظار بالمستشفيات 312309196_2027431870788064_2918661501225549604_n
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