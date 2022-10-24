التعليم تفتتح محطة تحلية مياه جديدة في مدرسة الجنان بخان يونس

غزة- الرأي

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة محطة تحلية مياه في مدرسة الجنان الثانوية للبنين بمديرية تربية وتعليم خان يونس.

ويأتي افتتاح هذه المحطة بالتعاون مع الجمعية الإسلامية بخان يونس، وبتمويل كريم من "أسرة شهيد".

وشارك في الافتتاح أ. حسين صلاح مدير مدرسة الجنان الثانوية أ للبنين، وأ. سامي أبو الخير مدير مدرسة الجنان الثانوية ب للبنين، ووفد من الجمعية الإسلامية ضم أ. خالد المزين رئيس الجمعية، ود. محمود كلاب رئيس لجنة حي الأمل، وذوي الشهيد، وشخصيات من المجتمع المحلي.

وفي كلمته رحب مدير مدرسة الجنان بالحضور، شاكراً جهود كل من أسهم في افتتاح المحطة، وإتمام هذا العمل.

كما أشاد بالتبرع الكريم من أسرة الشهيد، مشيراً إلى أن أفضل الصدقات هي سقيا الماء، راجياً الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل وأن يكون في ميزان حسنات الشهيد وذويه.

جدير بالذكر أن هذه المحطة ستخدم طلبة مدرسة الجنان والمدارس المجاورة.