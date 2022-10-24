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أوقاف الوسطى تبحث آليات الارتقاء بمجالس إدارة المساجد

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:08

أوقاف الوسطى تبحث آليات الارتقاء بمجالس إدارة المساجد(1)
أوقاف الوسطى تبحث آليات الارتقاء بمجالس إدارة المساجد(1)

الوسطى- الرأي
بحث مدير أوقاف الوسطى  سمير مسلم آليات الارتقاء بعمل مجالس إدارة المساجد في المحافظة والنهوض بأدائها المسجدي، بحضور عدد من رؤساء الشعب والمحليات، ووضع الأسس والضوابط الناظمة ومعرفة المهام المنوطة وفق اللوائح التي حددتها وزارة الأوقاف.

بدوره، أكد مسلم علي أهمية عمل إدارة المساجد التي تمثل صفوة أهل المسجد، ودورها في بناء وتأسيس هيكل مؤسساتي خاص بكل مسجد، مشيراً إلى أن مديريته تعمل على تشكيل حوالي 100 مجلس خلال المرحلة المقبلة وصولاً إلى كافة المساجد.

وشدد على ضرورة إيجاد وقفية لكل مسجد خاصة في ظل الأوضاع الصعبة، للتمكن من ترميم وإصلاح المساجد وتلبية احتياجاتها لتقديم خدمة أفضل.
من جهته أشار رئيس قسم المساجد أ. أحمد بشير أن مجلس الإدارة يمثل الوزارة داخل المسجد ويقع على عاتقه مسؤولية ترتيب وتنظيم العمل المسجدي.

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