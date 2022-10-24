رئيس بلدية البريج يتفقد مشروع تطوير شبكة المياه في منطقة بلوك 9

الوسطى- الرأي

تفقد رئيس بلدية البريج م. أيمن الدويك، والطواقم الهندسية والفنية في البلدية مشروع تطوير شبكة المياه في منطقة بلوك 9 في البريج .

و شمل المشروع إنشاء خطوط جديدة وعمل خطوط ناقلة من آبار المياه القائمة وربطها بخزانات المياه، وتأهيل ستة آبار لتحسين كفائتها ولضمان تزويد الخزانات بالمياه من خلال هذه الآبار .

من خلاله أشار م. الدويك بأهمية هذا المشروع وتطوير قطاع المياه في البريج، والعمل على ديمومة وجود إستمرار وجود المياه في الشبكة دون إنقطاع.

يذكر بأن المشروع ممول من البنك الدولي، وتنفيذ شركة الخضري والسقا، بتكلفة إجمالية تصل 700 ألف دولار .

وسيعمل هذا المشروع على تعزيز جودة المياه في البريج والوصول إلى مياه ذات جودة عالية وستقلل الإعتماد على مياه الخزان الجوفي التي زادت ملوحتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة .