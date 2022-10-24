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الصحة تبحث آلية لمنح الإجازات المرضية لموظفي التربية والتعليم

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:38

الصحة تبحث آلية لمنح الإجازات المرضية لموظفي التربية والتعليم
الصحة تبحث آلية لمنح الإجازات المرضية لموظفي التربية والتعليم

غزة-الرأي

بحث مدير عام الشئون القانونية أ. سعيد البطة وضع آلية لمنح الإجازات المرضية لموظفي التربية والتعليم في ظل منح إجازات مرضية متتالية ومن مؤسسات خاصة وأهلية وأحياناً من خارج المنطقة الجغرافية لمكان السكن، وذلك خلال لقائه بوفد من وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة من شؤون الموظفين والقومسيون الطبي بوزارة الصحة.

وأكد البطة، أهمية هذا اللقاء في تذليل العقبات وإيجاد الحلول والتوصيات لمعالجة أي عقبات يتم طرحها، وأكد بأنه تم الاتفاق على فرز طبيب للموظفين في كل مستشفى على أن يتوجه الموظف إلى المستشفى الواقع في مكان سكناه لعرضه على الطبيب المختص ومنحه إجازة مرضية حال استوجبت حالته الصحية ذلك على أن يتم التنسيق مع القطاع الأهلي كذلك لترتيب ذات المسائل.

من ناحيتها، أثنت المستشارة القانونية بوزارة التربية والتعليم أ. سلوى شبير على هذا اللقاء لأهميته، موجهة شكرها لوزارة الصحة على اهتمامها وإيجاد الحلول المعالجة لأي إشكالية بهذا الخصوص.

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