دائرة تنفـيذ محكمة خانيــونس تعقد اجتماعًا مع السادة المحامين

خان يونس- الرأي

عقدت دائرة التنفيذ في محكمة بداية خانيونس برئاسة القاضي سوزان عقل اجتماعًا مع السادة المحامين في خانيونس، لرفع كفاءة العمل وتسهيل الاجراءات وتذليل العقبات أمام السادة المحامين.

بدورها، رحبت عقل بالحضور، مؤكدًة بأنه خلال الأيام القادمة سيتم العمل ضمن إجراءات جديدة على صعيد دائرة تنفيذ محكم بداية خانيونس للمساهمة بزيادة الرضا لدى المحامين وصولًا للعدالة الناجزة، وخاصة الدور الكبير الذي يؤديه المحامين لمعاونة القضاء.

واستعرض المحامون بعض الإشكاليات التي تواجههم في دائرة التنفيذ من الجانب الإداري والفني والعمل على حلها ضمن المقترحات المعروضة.

بدورها أكدت عقل بأن القضاء عمل على دراسة مكانية وإدارية لكافة الأشكال التي تعترضهم وتسهيلًا على المحامين والجمهور لتسريع وإنجاز كافة القضايا.