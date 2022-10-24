الأشغال وبلدية الزهراء تبحثان التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحثت وزارة الأشغال العامة والإسكان، سُبل تعزيز التعاون مع بلدية الزهراء، جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الآليات والطرق في الوزارة م. ماجد صالح، رئيس بلدية الزهراء أ. مروان حمد والوفد المرافق له.

وبحث الطرفان تطوير الأعمال المشتركة، بما يسهل العديد من الخدمات المقدمة للجمهور.

وأشاد صالح ببلدية الزهراء، ودورها في مجال التعاون مع وزارة الأشغال على مدار الأعوام السابقة، معرباً عن رغبة الوزارة في فتح آفاق واسعة في مجال هذا التعاون واستمرارية تنشيط هذه المجالات.

بدوره؛ أثنى حمد بجهود وزارة الأشغال وأعمالها خلال الفترة الماضية، على كافة الأصعدة، وتحديها للظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.