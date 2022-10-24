تعليم الوسطى تبحث مع المكتب الحركي للمعلمين التعاون المشترك

الوسطى- الرأي

ناقش مدير التربية والتعليم بالوسطى أ. هشام الحاج آليات التعاون والعمل المشترك بين المديرية والمكتب الحركي للمعلمين بالوسطى ودور الجهات النقابية والتنظيمية في إنجاح الخطط والبرامج التعليمية بما يعود بالفائدة على المسيرة التعليمية والطلبة.

جاء ذلك، خلال استقبال مدير التربية والتعليم بالوسطى لوفد من المكتب الحركي للمعلمين فرع الوسطى ضم كل من أمين سر المكتب الحركي للمعلمين أ. سعيد نبهان وأعضاء المكتب، بحضور مدير الدائرة الفنية أ. محمد حمدان، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أحمد دلول.

ورحب مدير التربية والتعليم بالوفد وأكد حرص المديرية على التواصل والتنسيق مع كافة الأطر والفعاليات النقابية والطلابية بما يخدم المسيرة التعليمية الطالب ويعزز مكانة المعلم والطالب، وقدم الحاج شرحاً عن انجازات مديرية الوسطى خلال الفترة الماضية والاستعدادات لاختتام الربع الأول من العام الدراسي، وأشاد بزيارة وفد المكتب الحركي وأكد على استمرار التنسيق والتعاون للارتقاء بالمسيرة التعليمية.

من جانبه عبر الوفد عن شكره لمديرية الوسطى على حسن الاستقبال، وأشاد بالإنجازات التي حققتها مديرية الوسطى على كافة الأصعدة خلال الفترة الماضية، والنتائج المشرفة التي حققتها المديرية خلال العام الماضي، وتم التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.