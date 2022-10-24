"الثقافة" تعلن عن المتأهلين للمرحلة النهائية من مسابقة الأغنية الوطنية

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، عن أسماء المشاركين المتأهلين للمرحلة النهائية من مسابقة الأغنية الوطنية "فلسطين صوت الحرية"، التي تنظمها بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي، ومؤسسة كنعانيات، ومؤسسة سكرين للإنتاج الفني.

وأوضح المدير العام للفنون والتراث في الهيئة الأستاذ عاطف عسقول، أنه تم إجراء تصفيات على عدة مراحل لاختيار المتأهلين للمرحلة النهائية من المسابقة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شهدت مشاركة 87 مشاركًا من كلا الجنسين، تأهل منهم (41) مشاركًا للمرحلة الثانية.

وأشار إلى أنه تم عقد تجارب أداء للمشاركين أمام لجنة التحكيم ولجنة الاستماع حيث وصل العدد إلى (20) مشاركًا، وتم اختيار أفضل (9) مشاركين للوصول إلى المرحلة النهائية من المسابقة، بواقع (6) مشاركين في فئة الشباب، و(3) مشاركين في فئة الطلائع.

وكشف عسقول عن أسماء المتسابقين المتأهلين للمرحلة النهائية وهم على النحو التالي: في فئة الشباب نور الحداد، عمرو أبو شهلا، عاصم صباح، عدي مقداد، أحمد دلول، وأكرم النجار، وفي فئة الأطفال تأهل معتصم قديح، حمزة الغزالي، وسميح المدهون.

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة يترأسها الشاعرة الدكتورة كفاح الغصين، وعضوية الدكتور إبراهيم النجار، والموزع الموسيقي محمود سلمي، وتكونت لجنة الاستماع من المدير العام للفنون والتراث الأستاذ عاطف عسقول، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام والمشاريع المهندس رائد عوض، ومدير دائرة التراث الأستاذة أحلام الشاعر.

