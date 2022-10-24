تعليم غرب غزة تفتتح مصلى مدرسة عرفات الموهوبين بنات

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم غرب غزة مصلى مدرسة عرفات الثانوية للموهوبين بنات، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها المديرية مؤخراً والتي تهدف إلى تفعيل المصليات داخل المدارس والإستفادة من وجودها داخل الحرم المدرسي.

وشارك في الافتتاح مدير التربية والتعليم أ.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الفنية د.جمال الفليت، وأ.نبيل العرابيد مدير تربية شمال غزة السابق وعدد من رؤساء الاقسام في المديرية وممثلي عن الحركة النسائية والكتلة الإسلامية في منطقة غرب غزة.

وأكد الدلو على دور ومكانة المصلى في المدرسة لصناعة وتربية الجيل على موائد القرآن والعقيدة للمحافظة على مجتمع طلابي مسلم يحافظ على مبادئه وقيمه ومقدساته.

وفي كلمتها الترحيبية التي ألقتها نيابةً عن مديرة المدرسة عبرت أ.سمية اللوح مسئولة اللجنة الدينية عن فرحتها الشديدة بافتتاح هذا المصلى، قائلةً: "إن افتتاح المصلى يأتي مكملاً لأنشطة المدرسة الدينية والتربوية، ونقدم شكرنا الجزيل لكل من ساهم في احياء المصلى داخل المدرسة".