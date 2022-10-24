وزارة الأسرى تستقبل طالبات من مدرستي "مسقط" و"السيدة رقية"

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، مجموعة طالبات من مدرسة مسقط منطقة " الشعف "، ومدرسة السيدة رقية الأساسية للبنات،وذلك ضمن برنامج أسبوع غرس وتعزيز القيم الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم على مستوى مدارس قطاع غزة.

من جانبه رحب أ. إسلام عبدو " مدير الدائرة الاعلامية" في الوزارة بالطالبات مشددا على أهمية تعريف الجيل بثقافة الأسر، مشيراً بأنهم صوت الأسرى للتعريف بمعاناتهم للعالم الخارجي، الذي يحاول الاحتلال إسكاته عند الحديث عن انتهاكاته بحق الأسرى في سجون الاحتلال .

وشملت الزيارة اطلاع د. عبد الفتاح أبو جهل " مدير دائرة الأنشطة والفعاليات " الطالبات على معرض تراث الحركة الأسيرة، وواقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة اضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى .