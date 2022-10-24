وحدة تطوير الأداء بالحكم المحلي تناقش مسودة خطة عام 2023

غزة- الرأي

عقدت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في وزارة الحكم المحلي اجتماعا مع وكيل الوزارة م. سمير مطير وذلك لمناقشة مسودة مقترح خطة عام الحكم المحلي 2023.

حيث تم اعداد الخطة وفق منهجية واضحة عبر عدة لقاءات مع ذوي الاختصاص والخبرة في عمل الوزارة وحيث تضمنت الخطة 8 محاور أساسية تمثلت بجودة الخدمات، تطوير الأنظمة، تحسين المشاركة والإدماج، رفع التوعية، تحسين الصورة الجمالية/البصرية، تعزيز القيم وثقافة التطوع ، التخطيط العمراني، البحث العلمي

بدوره أثنى م. سمير مطير على الخطة الأولية المعدة لعام 2023 والتي تناولت عدة محاور تلامس كل الجوانب في حياة المواطن بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة من الوزارة والهيئات المحلية للمواطن، مشيرا إلى أن رسالة الحكم المحلي هدفها تحسين الصورة الذهنية الخاصة بمكونات قطاع الحكم المحلي.

من جهتها أكدت مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي م. منى سكيك على أن الخطة ذات أهداف واضحة وتم وضعها بمعايير أساسية من شأنها تجويد الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى أهمية قطاع الحكم المحلي وضرورة إبراز إنجازاته بالشكل اللائق الذي يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة وكم الإنجازات، موضحة أن الخطة شملت رؤية قوية لإطلاق عام الحكم المحلي 2023.

وفي السياق تم تقديم عرض شامل من قبل فريق التخطيط والتطوير المؤسسي، شارحا كل بند تم وضعه بمعيار محدد والهدف منه ووسيلة تحقيقه وقياس مدى تنفيذه بشكل إيجابي، موضحة المحاور الأساسية والأنشطة المنبثقة عنها من قبل فريق التخطيط والتطوير المؤسسي .

وفي نهاية اللقاء أن التأكيد على أهمية إبراز انجازات وزارة الحكم المحلي بشكل أفضل بالإضافة إلى ضرورة عرض الخطة على جميع المؤسسات الشريكة بهدف تجويد وتطوير الخطة.